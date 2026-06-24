Die zunächst einmal größte Überraschung bei dem Vortrag von Innoscripta auf dem "Deutsche Börse Scale Summit" war für boersengefluester.de zunächst einmal, dass mit Finanzvorstand Alexander Meyer überhaupt jemand aus dem "C-Level" (CEO, CFO, etc.) präsentierte. Bislang hatten wir auf Kapitalmarktkonferenzen ausschließlich das Investor-Relations-Team gesehen. Dabei hat der CFO des auf die Steuerung und finanzielle Optimierung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (F&E) spezialisierten Software-Unternehmens gute Nachrichten parat. Kurz nach dem Markteintritt in Frankreich über einen Standort in Toulouse haben die Münchner bereits erste Kunden aus dem Technologiesektor gewonnen. Die internationale Expansion nimmt also Fahrt auf. Neben Frankreich und den USA stehen Kanada sowie United Kingdom (UK) auf der Agenda. "Die Plattform steht. Daher ergeben sich enorme Möglichkeiten für uns", sagt Alexander Meyer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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