Deutschland und Frankreich haben das bemannte Kampfflugzeug im Zentrum des FCAS beendet. Für Airbus sollte die direkte Auswirkung auf das Ergebnis vernachlässigbar sein. Das FCAS war nicht über die Demonstratorphase hinausgegangen, die Indienststellung war eine Geschichte ab 2040+, und die Umsätze in unserem Prognosefenster waren unwesentlich. Die EUR 100 Mrd. Schlagzeile bezieht sich auf die Gesamtprogrammkosten über mehrere Nationen hinweg über Jahrzehnte, nicht auf kurzfristige Airbus Umsätze. Strategisch beseitigt der Zusammenbruch eine lange lastende industrielle Belastung, während Combat Cloud, Drohnen und Netzwerkelemente potenziell erhalten bleiben könnten. Die Rückwirkungen treffen auch MGCS (RHM:GR & KNDS), wo die deutsch französische Rüstungskooperation erneutem Druck ausgesetzt sein könnte. Für Airbus bleibt die Investitionsthese jedoch getrieben durch kommerzielle Flugzeuglieferungen, Motorenlieferengpässe und das Risiko der 2026 Guidance. Kursziel unverändert EUR 180,00. HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se
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