Die Rheinmetall-Aktie arbeitet seit Wochen an einer Stabilisierung, doch der große Befreiungsschlag bleibt bislang aus. Wie bereits in der letzten Analyse skizziert, ist der übergeordnete Abwärtstrend weiter intakt. Die aktuelle Seitwärtsbewegung wirkt daher eher wie ein Kräftesammeln vor der nächsten Entscheidung. Neue Tiefs wären keine Überraschung Nach dem scharfen Abverkauf konnte sich die Rheinmetall-Aktie zwar oberhalb der Unterstützungszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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