Silber im Wartemodus: Technische Marken rücken in den Fokus

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Silber wirkt derzeit orientierungslos, doch Technical Analyst Florian Grummes sieht darin mehr als eine normale Pause. Während wichtige Kursmarken näher rücken, nehmen geopolitische Risiken, Schuldenprobleme und Währungsdruck weiter zu. Genau diese Mischung könnte den Silbermarkt vor eine entscheidende Phase stellen.

Silber wirkt derzeit orientierungslos, doch Technical Analyst Florian Grummes sieht darin mehr als eine normale Pause. Während wichtige Kursmarken näher rücken, nehmen geopolitische Risiken, Schuldenprobleme und Währungsdruck weiter zu. Genau diese Mischung könnte den Silbermarkt vor eine entscheidende Phase stellen.

Silber wartet auf den nächsten Impuls

Die Edelmetallmärkte hätten laut Analyst Florian Grummes zuletzt erste Anzeichen einer Stabilisierung gezeigt. Nach mehreren Monaten mit fallenden Kursen und hoher Schwankungsbreite habe sich vor allem am Silbermarkt die Handelsspanne eingeengt. Gleichzeitig würden sich die Preise in der Nähe wichtiger technischer Marken bewegen, während langfristige Belastungsfaktoren für das globale Finanzsystem nach Einschätzung des Analysten bestehen blieben.

Korrektur ohne klare Richtung

Seit Ende Januar befänden sich Gold und Silber laut Grummes in einer anhaltenden Korrekturphase. Gold sei zwischenzeitlich auf 4.366 US Dollar gefallen und habe damit den tiefsten Stand seit zwei Monaten erreicht. Eine anschließende Erholung bis 4.595 US Dollar habe sich jedoch nicht als dauerhaft erwiesen. Der Markt versuche nun, oberhalb von 4.400 US Dollar einen tragfähigen Boden auszubilden. Auch Silber habe sich nach den starken Schwankungen der vergangenen Monate beruhigt. Die Kurse bewegten sich um die 50 Tage Linie, ohne dass sich bislang ein klarer Trend herausgebildet habe. Auffällig sei laut Grummes, dass Silber im Gegensatz zu Gold seine 200 Tage Linie bisher noch nicht als Unterstützung getestet habe.

Langfristiger Trend bleibt bestehen

Trotz der schwachen Kursentwicklung bleibe der langfristige Aufwärtstrend nach Ansicht des Analysten intakt. Gerade Phasen geringer Aufmerksamkeit würden häufig interessante Voraussetzungen für antizyklische Investoren schaffen. Grummes argumentierte, Edelmetalle unterschieden sich grundlegend von spekulativen Anlageklassen. Insbesondere Gold habe sich über lange Zeiträume als Wertspeicher bewährt. Ein Vergleich von Rohstoffpreisen in Gold statt in US Dollar zeige, dass viele Preissteigerungen vor allem auf den Kaufkraftverlust von Papierwährungen zurückzuführen seien.



Als Ursachen nenne der Analyst eine expansive Geldpolitik, hohe Staatsverschuldungen und strukturelle Ungleichgewichte. Der über Jahrzehnte entstandene Kaufkraftverlust wichtiger Währungen setze sich seiner Einschätzung nach fort.