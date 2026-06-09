Roche sorgt derzeit gleich an mehreren Fronten für Gesprächsstoff. Der Basler Pharmakonzern legt für einen neuen Krebs-Wirkstoff viel Geld auf den Tisch und präsentierte auf einet Diabetes-Konferenz aktuelle Daten zu seinem Abnehmprogramm. Der Tenor fällt dabei gemischt aus: Der Zukauf wirkt strategisch klug, die Reaktionen auf die Studien zum Gewichtsverlust sind verhalten. Im Zentrum der jüngsten Nachricht steht eine Kooperation mit dem US-Unternehmen Nurix Therapeutics. Roche zahlt zunächst 700 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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