London (www.anleihencheck.de) - Wir erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) an ihrer Sitzung vom Donnerstag die Zinsen um 25 Basispunkte anhebt und den Einlagensatz auf 2,25 Prozent erhöht - im Einklang mit den Markterwartungen, so Josefina Rodriguez, Economist bei Vanguard.Die Zinserhöhung dürfte mit einem hartnäckigeren Inflationsausblick begründet werden, der vor allem auf höhere Energiepreise im Vergleich zu den Projektionen vom März zurückzuführen sei. Obwohl sich das Wachstum abgeschwächt habe, dürfte der EZB-Rat die Notwendigkeit betonen, einer Entankerung der Inflationserwartungen vorzubeugen. Die Kommunikation dürfte weiterhin datenabhängig und von Sitzung zu Sitzung erfolgen, ohne konkrete Hinweise auf den weiteren Zinspfad zu geben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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