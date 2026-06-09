© Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler - Eibner-PressefotoDeutschland und Frankreich beenden ihr milliardenschweres Kampfjet-Projekt FCAS. Was das für Airbus, MTU und Hensoldt bedeutet, und welche drei Alternativen jetzt auf dem Tisch liegen.Das gemeinsame Kampfflugzeugprojekt von Deutschland und Frankreich ist gescheitert. Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich darauf verständigt, das Future Combat Air System (FCAS) in seiner bisherigen Form zu beenden. Hintergrund sind jahrelange Streitigkeiten zwischen den Industriepartnern Airbus und Dassault Aviation über die Aufgabenverteilung beim Bau des Jets. Zudem ließen sich die militärischen Anforderungen beider Länder nicht unter einen Hut bringen: Paris …
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