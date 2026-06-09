Oracle (ORCL): KI-Boom trifft Pullback-Setup - zündet jetzt der nächste Kurs-Turbo?

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Rückblick

Anfang des Jahres befand sich die Oracle-Aktie noch in einem klaren Abwärtstrend unterhalb der gleitenden Durchschnitte. Im Bereich um März/April stabilisierte sich der Kurs und brach schließlich dynamisch über die 50-Tagelinie und die 20-Tagelinie nach oben aus. Um den Monatswechsel Mai/Juni gab es einen massiven Kurssprung mit einer steilen, fast vertikalen Rallye, die den Kurs in der Spitze bis an die 250-Us-Dollar-Marke katapultierte. Auf die steile Rallye folgten Gewinnmitnahmen.

Oracle-Aktie: Chart vom 09.06.2026, Kürzel: ORCL, Kurs: 216.02 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs hat sich der ansteigenden 20-Tagelinie, die knapp unter 210 US-Dollar verläuft, angenähert. Die gestrige Kerze markiert unseren potenziellen Einstiegstrigger. Sobald die Aktie die laufende Korrektur beendet und über 219 US-Dollar per Tagesschlusskurs nach oben zieht, wird das Setup aktiv. Das Kursziel liegt dann wieder beim alten Hoch bzw. psychologischen Widerstand bei 250 US-Dollar.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie stattdessen dynamisch unter den EMA-20, wäre dies ein Warnsignal. Mit einem schnellen Rutsch nach unten wäre zu rechnen, um die Kurslücke im Bereich von 192 US-Dollar zu schließen. Hier wartet auch die 50-Tagelinie.

Meinung

Oracle hat sich mit der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) als ernstzunehmender Cloud-Infrastruktur-Akteur neben Microsoft, Amazon und Google etabliert. OCI gilt als extrem effizient und kostengünstig für das Trainieren von KI-Modellen. Oracle meldete zuletzt bahnbrechende Kooperationen - insbesondere die tiefere Integration mit der Microsoft Azure Cloud und Google Cloud sowie die enge Zusammenarbeit mit dem KI-Giganten Nvidia. Nvidia-Chips laufen in den Rechenzentren von Oracle auf Hochtouren. Die "Remaining Performance Obligations" (RPO) - also die vertraglich gesicherten, aber noch nicht abgerechneten zukünftigen Umsätze - befinden sich auf Rekordhöhen. Das gibt immense Planungssicherheit für die kommenden Jahre.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 609.20 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 4.81 Mrd. USD

Meine Meinung zu Oracle ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 09.06.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in ORCL hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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