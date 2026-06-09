Münchener Rück: Zwischen diszipliniertem Wachstum und zyklischen Preisschwankungen

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Discount 440 2027/06: Basiswert Muenchener RueckversicherungsDN1RM3Quelle: DZ BANK: Geld 09.06. 14:05:02, Brief 09.06. 14:05:02
391,18 EUR 391,22 EUR 0,37% Basiswertkurs: 452,40 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 01.01. Max Rendite 12,49% Discount in % 13,54% Abstand zum Cap in % -2,74% Max Rendite in % p.a. 11,94% p.a. Cap 440,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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