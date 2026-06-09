Silber - Rücksetzer bietet attraktive Chance für einen Long-Einstieg!

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Endlos Turbo Long 63,605 open end: Basiswert Silver Future [7.2026]DU9REXQuelle: DZ BANK: Geld 09.06. 14:18:48, Brief 09.06. 14:18:48
4,59 EUR 4,62 EUR 6,48% Basiswertkurs: 68,27 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex , 00:19:56 Basispreis 63,605 USD Knock-Out-Barriere 63,605 USD Hebel 12,62x Abstand zum Basispreis in % 6,83% Abstand zum Knock-Out in % 6,83% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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