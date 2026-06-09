Emirates investiert in tägliche Flüge nach Berlin und Stuttgar, um die globale Fluganbindung für zwei wichtige deutsche Metropolregionen züerschließen Die Fluggesellschaft Emirates hat heute bestätigt, dass sie bereit ist, tägliche Linienflüge nach Berlin und Stuttgart aufzunehmen, und dafür jährlich über 100 Millionen Euro für Betriebs- und Personalkosten, Flughafengebühren, Treibstoff und sonstige Aufwendungen bereitzustellen, vorbehaltlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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