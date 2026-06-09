As from June 10, 2026, Maha Capital AB will change issuer name/symbol.
Company name is Keo Capital AB.
Old issuer name: Maha Capital AB
New issuer name: Keo Capital AB
Old symbol: MAHA A
New symbol: KEOC
ISIN code: SE0008374383
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
Company name is Keo Capital AB.
Old issuer name: Maha Capital AB
New issuer name: Keo Capital AB
Old symbol: MAHA A
New symbol: KEOC
ISIN code: SE0008374383
Nasdaq Stockholm AB, Issuer Surveillance, dl-ilasto@nasdaq.com, +46 8 405 7280
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