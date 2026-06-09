DJ Aktien Schweiz schließen freundlich - Givaudan mit Kurssprung

DOW JONES--Signale der Entspannung im Iran-Krieg haben den schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag gestützt. Israel und Iran haben ihre wechselseitigen Angriffe zunächst eingestellt, was Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus neue Nahrung gab. Durch diese Wasserstraße wird etwa ein Fünftel des weltweiten Ölangebots transportiert. Der Ölpreis fiel in Reaktion auf die aktuelle Nachrichtenlage, was wiederum Inflationssorgen linderte. Der SMI gab aber im späten Handel einen Teil seiner Gewinne ab, nachdem die US-Börsen ins Minus gedreht hatten. Marktteilnehmer verwiesen auf wieder aufkommende Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 13.413 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 32,11 (zuvor: 17,89) Millionen Aktien.

Givaudan stiegen um 7,5 Prozent und waren damit stärkster Wert im SMI, nachdem die Analysten der Deutschen Bank die Titel auf "Buy" hochgestuft hatten.

Zeitweise rege nachgefragt wurden auch die Aktien der UBS, die allerdings nur ein Plus von 0,2 Prozent ins Ziel retteten. Händler verwiesen auf einen Reuters-Bericht über einen möglichen Kompromiss bei den geplanten strengeren Eigenkapitalanforderungen.

Ermutigende chinesische Konjunkturdaten verhalfen Richemont zu einem Anstieg um 0,7 Prozent. Im- und Exporte stiegen im April stärker als erwartet. China ist ein wichtiger Absatzmarkt für den Luxusgüterhersteller.

Die Aktien der Pharmaschwergewichte zeigten keine einheitliche Tendenz. Novartis stiegen um 0,9, Roche fielen dagegen um 1,2 Prozent. Das dritte SMI-Schwergewicht, Nestle, gewann 1,5 Prozent.

Unter den Konjunkturzyklikern verbilligten sich ABB um 2,6 Prozent, während Sika um 2 Prozent zulegten. Holcim schlossen 0,9 Prozent niedriger.

In der zweiten Reihe gaben Temenos um 1,2 Prozent nach. Das Unternehmen hatte die Übernahme der Vermögensverwaltungsplattform Additiv für eine ungenannte Kaufsumme bekanntgegeben. Damit verstärke Temenos die Expansion im Segment Vermögensverwaltung, kommentierte die Bank of America (BoA). Die Analysten empfehlen die Temenos-Aktie zum Kauf.

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June 09, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)

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