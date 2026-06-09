© Foto: stringer - HPICSatelliten, Drohnen, Raketen: Blackrock bringt mit STAR einen neuen Themen-ETF nach Europa. Das Besondere: Frische Börsenstars können besonders schnell im Index landen.Der Weltraum ist derzeit eines der größten Börsenthemen überhaupt - und Blackrock möchte Anlegern nun die Möglichkeit bieten, in die nächste große Industrie zu investieren. Mit dem iShares Space Technologies ETF (Börsenkürzel: STAR) startet ein neuer Themenfonds für europäische Investoren, der in die Bereiche Raumfahrt, Satelliten und Drohnen investiert. Der ETF ist an der Euronext Amsterdam und auf Xetra gelistet. Die ISIN lautet IE000A9G9R73. Abgebildet wird der Stoxx Global Space, Satellites and Drones Index. In diesem …
Enthaltene Werte: IE000A9G9R73Den vollständigen Artikel lesen
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