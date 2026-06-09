The following instruments on XETRA do have their first trading 09.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.06.2026
Aktien
1 US4869171078 Keel Infrastructure Corp.
2 PLHOGA000041 WASKO S.A.
3 CA2267472025 Criterium Energy Ltd.
4 CA7479691031 Quanta Services Inc. CDR
5 JP3580200008 Tokyo Seimitsu Co. Ltd.
6 VGG4S09E1392 Jade Road Investments Ltd.
7 US67623L5057 Offerpad Solutions Inc.
Anleihen/ETF
1 US57636QBK94 Mastercard Inc.
2 XS3401887487 Dufry One B.V.
3 EU000A4EUYK3 European Investment Bank (EIB)
4 AU3FN0110979 Lloyds Banking Group PLC
5 AU3CB0335800 Lloyds Banking Group PLC
6 XS3402822210 Volkswagen Bank GmbH
7 DE000A46Z932 ASG EnergieInvest GmbH
8 XS3401887057 Canadian Imperial Bank of Commerce
9 FR0014018YR0 Frankreich, Republik
10 AU3CB0335966 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
11 XS3381699902 Bahrain, Königreich
12 DE000A5EAGH1 Kreditanstalt für Wiederaufbau
13 US57636QBM50 Mastercard Inc.
14 US57636QBJ22 Mastercard Inc.
15 US636274AG77 National Grid PLC
16 FR0014019113 Renault S.A.
17 LU3307214216 BNP Paribas Easy MSCI World ex USA Min TE UCITS ETF
18 IE000A9G9R73 iShares Space Technologies UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.06.2026
Aktien
1 US4869171078 Keel Infrastructure Corp.
2 PLHOGA000041 WASKO S.A.
3 CA2267472025 Criterium Energy Ltd.
4 CA7479691031 Quanta Services Inc. CDR
5 JP3580200008 Tokyo Seimitsu Co. Ltd.
6 VGG4S09E1392 Jade Road Investments Ltd.
7 US67623L5057 Offerpad Solutions Inc.
Anleihen/ETF
1 US57636QBK94 Mastercard Inc.
2 XS3401887487 Dufry One B.V.
3 EU000A4EUYK3 European Investment Bank (EIB)
4 AU3FN0110979 Lloyds Banking Group PLC
5 AU3CB0335800 Lloyds Banking Group PLC
6 XS3402822210 Volkswagen Bank GmbH
7 DE000A46Z932 ASG EnergieInvest GmbH
8 XS3401887057 Canadian Imperial Bank of Commerce
9 FR0014018YR0 Frankreich, Republik
10 AU3CB0335966 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
11 XS3381699902 Bahrain, Königreich
12 DE000A5EAGH1 Kreditanstalt für Wiederaufbau
13 US57636QBM50 Mastercard Inc.
14 US57636QBJ22 Mastercard Inc.
15 US636274AG77 National Grid PLC
16 FR0014019113 Renault S.A.
17 LU3307214216 BNP Paribas Easy MSCI World ex USA Min TE UCITS ETF
18 IE000A9G9R73 iShares Space Technologies UCITS ETF
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