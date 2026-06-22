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WKN: A0Q87R | ISIN: US47759T1007 | Ticker-Symbol: ZJS1
Tradegate
22.06.26 | 08:21
16,200 Euro
-6,90 % -1,200
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
RENIXX
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JINKOSOLAR HOLDING CO LTD ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD ADR 5-Tage-Chart
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15,86016,20008:22
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACEA
ACEA SPA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACEA SPA21,680-5,57 %
AIR ASTANA JSC GDR4,3800,00 %
ALTEN SA56,05-2,44 %
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC7,590+2,71 %
BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP9,2500,00 %
BROADCOM INC354,25-1,13 %
BRUKER CORPORATION49,465+0,14 %
CHIRON REAL ESTATE INC31,200+1,96 %
DYNEX CAPITAL INC11,510-0,69 %
ENAV SPA5,580+0,90 %
FERROGLOBE PLC3,488+2,56 %
FORTIVE CORPORATION53,100,00 %
G-III APPAREL GROUP LTD30,800+1,99 %
HACKETT GROUP INC8,500-3,41 %
INTRACOM HOLDINGS SA3,485-2,79 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR6,650-2,21 %
JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY CO LTD0,258-10,42 %
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD ADR16,200-6,90 %
LEONARDO SPA52,20-0,10 %
LINKLOGIS INC0,185-7,04 %
LTC PROPERTIES INC31,720+0,13 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION44,000-0,90 %
NATHANS FAMOUS INC85,50+0,59 %
OEKOWORLD AG29,100-6,73 %
OPONEO.PL SA22,500-3,23 %
POSTE ITALIANE SPA28,210-2,46 %
QUIRIN PRIVATBANK AG3,480+2,35 %
SICHUAN ENERGY INVESTMENT DEVELOPMENT CO LTD0,2160,00 %
SIMONE SPA1,4900,00 %
STEICO SE18,920+0,32 %
SUNSHINE INSURANCE GROUP CO LTD0,372+0,54 %
ULKER BISKUVI SANAYI AS ADR21,6000,00 %
VISTRA CORP142,02+0,16 %
WANGUO GOLD GROUP LTD1,020-15,70 %
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