|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACEA SPA
|IT0001207098
|-
|1,2 EUR
|AIR ASTANA JSC GDR
|US0090632078
|0,0835 USD
|0,0728 EUR
|ALTEN SA
|FR0000071946
|-
|1,5 EUR
|ARCOS DORADOS HOLDINGS INC
|VGG0457F1071
|0,07 USD
|0,061 EUR
|BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP
|US0959241060
|0,05 USD
|0,0435 EUR
|BROADCOM INC
|US11135F1012
|0,65 USD
|0,5667 EUR
|BROADCOM INC CDR
|CA11134P1009
|0,0247 CAD
|0,0152 EUR
|BRUKER CORPORATION
|US1167941087
|0,05 USD
|0,0435 EUR
|CHIRON REAL ESTATE INC
|US37954A3032
|0,16 USD
|0,1395 EUR
|DYNEX CAPITAL INC
|US26817Q8868
|0,17 USD
|0,1482 EUR
|ENAV SPA
|IT0005176406
|-
|0,29 EUR
|FERROGLOBE PLC
|GB00BYW6GV68
|0,015 USD
|0,013 EUR
|FORTIVE CORPORATION
|US34959J1088
|0,06 USD
|0,0523 EUR
|G-III APPAREL GROUP LTD
|US36237H1014
|0,1 USD
|0,0871 EUR
|HACKETT GROUP INC
|US4046091090
|0,12 USD
|0,1046 EUR
|INTRACOM HOLDINGS SA
|GRS087003000
|-
|0,1813 EUR
|ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR
|US4655621062
|0,0717 USD
|0,0625 EUR
|JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHAR ...
|CNE100000130
|0,2873 HKD
|0,0319 EUR
|JINKOSOLAR HOLDING CO LTD ADR
|US47759T1007
|1,5 USD
|1,3078 EUR
|LEONARDO SPA
|IT0003856405
|-
|0,63 EUR
|LINKLOGIS INC
|KYG5571R1011
|0,06 HKD
|0,0066 EUR
|LTC PROPERTIES INC
|US5021751020
|0,19 USD
|0,1656 EUR
|MAIN STREET CAPITAL CORPORATION
|US56035L1044
|0,3 USD
|0,2615 EUR
|NATHANS FAMOUS INC
|US6323471002
|0,5 USD
|0,4359 EUR
|OEKOWORLD AG
|DE0005408686
|-
|1,97 EUR
|OPONEO.PL SA
|PLOPNPL00013
|3,5 PLN
|0,8219 EUR
|POSTE ITALIANE SPA
|IT0003796171
|-
|0,85 EUR
|QUIRIN PRIVATBANK AG
|DE0005202303
|-
|0,13 EUR
|SAMSONITE INTERNATIONAL SA ADR
|US79604U2069
|0,5045 USD
|0,4398 EUR
|SICHUAN ENERGY INVESTMENT DEVELOPMENT CO ...
|CNE100003FC4
|0,138 HKD
|0,0153 EUR
|SIMONE SPA
|IT0005573123
|-
|0,01 EUR
|STEICO SE
|DE000A0LR936
|-
|0,2 EUR
|SUNSHINE INSURANCE GROUP CO LTD
|CNE100005MM4
|0,2185 HKD
|0,0243 EUR
|ULKER BISKUVI SANAYI AS ADR
|US9037421040
|1,243 USD
|1,0838 EUR
|VISTRA CORP
|US92840M1027
|0,229 USD
|0,1996 EUR
|VISTRA CORP CDR
|CA92842T1057
|0,0125 CAD
|0,0077 EUR
|WANGUO GOLD GROUP LTD
|KYG9430L1150
|0,112 HKD
|0,0124 EUR
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