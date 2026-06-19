DJ PTA-News: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD AG zahlt attraktive Dividende und setzt Strategie zur Modernisierung nachhaltiger Geldanlagen konsequent um

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD AG zahlt attraktive Dividende und setzt Strategie zur Modernisierung nachhaltiger Geldanlagen konsequent um

Hilden (pta000/19.06.2026/14:42 UTC+2)

• Die Hauptversammlung stimmt dem Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 zu. Die Dividendebeträgt 1,97 Euro je Vorzugsaktie und 1,96 Euro je Stammaktie. • Neuausrichtung und technologische Modernisierung des Unternehmens zur Stärkung nachhaltiger Geldanlagenschreiten voran. • Die Hauptversammlung wählt den Mitgründer Klaus Odenthal in den Aufsichtsrat

Hilden, 19. Juni 2026. ÖKOWORLD bleibt ihren Werten treu. "In geopolitisch und wirtschaftlich volatilen Zeiten fördert ein von Nachhaltigkeit geprägtes Vorgehen die Resilienz von Unternehmen und ist damit ein zentraler Werttreiber", sagte Dr. Oliver Pfeil, Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, auf der ordentlichen Hauptversammlung. "ÖKOWORLD setzt den Kurs der strategischen Neuausrichtung und der technologischen Modernisierung des Unternehmens konsequent fort, damit wir als profitables Unternehmen auch in Zukunft eine attraktive Dividende bieten können."

Zudem hat die ordentliche Hauptversammlung der ÖKOWORLD AG Klaus Odenthal in den Aufsichtsrat gewählt. Klaus Odenthal ist einer der Gründer des Unternehmens und Vorsitzender des Stiftungsrats der "Ökoworld Foundation gemeinnützige Stiftung", in der mehrere Stammaktionärinnen und -aktionäre ihre Anteile an dem Unternehmen gebündelt haben. Die Ökoworld Foundation hält die Mehrheit der stimmberechtigen Stammaktien der ÖKOWORLD AG. Die Wahl von Klaus Odenthal unterstreicht die starken Wurzeln der ÖKOWORLD AG als glaubwürdige Vorreiterin nachhaltiger und ökologischer Geldanlage, auf die das Unternehmen auch in Zukunft weiter aufbaut.

Aufsichtsrat stärkt Zukunftsexpertise in der nachhaltigen Geldanlage

Klaus Odenthal sagt zu seiner Wahl: "Ich danke den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen. Angesichts politischer Rückschritte, wachsender Desinformation sowie nationalistischer und autoritärer Tendenzen weltweit ist es wichtiger denn je, Kapital für den Wandel zu einer ökologisch und sozial gerechten Welt bereitzustellen. Die gemeinnützige Ökoworld Foundation fördert diesen Wandel und sichert zugleich durch ihre Anteilsmehrheit eine stabile Zukunft der ÖKOWORLD-Gruppe - für Mitarbeitende sowie für Aktionärinnen und Aktionäre, ganz im Sinn von ,Gewinn mit Sinn'."

Der ÖKOWORLD-Mitgründer ergänzt künftig das Aufsichtsgremium. Der Aufsichtsratsvorsitzende der ÖKOWORLD AG, Dr. Hermann Falk, betont: "Sowohl Klaus Odenthal persönlich als auch die gemeinnützige Ökoworld Foundation stehen für unsere über 50-jährige Verbindung von zukunftsfähiger Finanzwirtschaft und gesellschaftlicher Wirkung. Wir freuen uns über die Wahl von Herrn Odenthal sehr. Sie bedeutet für die ÖKOWORLD zusätzliche Stärke, um den eingeschlagenen Zukunftskurs und die Treue zu unseren ethisch-ökologisch-sozialen Werten zu unterstützen. Unsere Aktionärinnen und Aktionäre haben uns zudem Rückenwind in einer unruhigen Zeit gegeben, nach dem Motto: ,Nachhaltigkeit? Jetzt erst recht!'"

Kurs des Vorstands bei der Neuausrichtung bestätigt

Auf der Hauptversammlung legten die ÖKOWORLD-Vorstände Dr. Oliver Pfeil und Andrea Machost die Initiativen und Ziele der Neuausrichtung und Modernisierung dar. "Wir entwickeln unser Angebot konsequent weiter. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden innovative Produktstrategien, wie beispielsweise einen Transitionsfonds. Unser Nachhaltigkeitsresearch und Portfoliomanagement werden durch neuartige KI-basierte Technologien unterstützt. Wichtig: Am Ende entscheidet bei uns immer der Mensch", so Vorstandsvorsitzender Dr. Oliver Pfeil. Andrea Machost betont: "Unser Bestandsgeschäft ist und bleibt margenstark. ÖKOWORLD ist daher weiterhin sehr profitabel und finanziell stabil. Daraus schöpfen wir die finanzielle Kraft, unsere Neuausrichtung entschlossen voranzutreiben."

Dividendenvorschlag bestätigt

Ferner hat die Hauptversammlung dem Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 zugestimmt. Aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Nettogewinns wird im Rahmen der geltenden Dividendenpolitik die Ausschüttungsquote auf 70 Prozent (Vj. 65 %) erhöht. Daraus ermittelt sich eine Dividende von 1,97 Euro je Vorzugsaktie und 1,96 Euro je Stammaktie. Für die Vorzugsaktionäre ergibt sich damit eine attraktive Dividendenrendite von 6,3 Prozent (Stand zum 18.06.2026).

Über ÖKOWORLD ÖKOWORLD gilt als Pionierin im Bereich nachhaltiger Geldanlagen und Vorsorge. Die ÖKOWORLD-Fonds investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. ÖKOWORLD-Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2025 erhielten alle Fonds der ÖKOWORLD das höchste FNG-Siegel mit drei Sternen - ein anerkannter Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Finanzmarkt. Zudem bekamen zuletzt beide der von Stiftung Warentest (Finanztest 10/2025) getesteten ÖKOWORLD-Fonds, der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC und der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0, die Bestnote für Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.oekoworld.com .

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