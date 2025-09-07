Der September bringt neue Chancen für Anleger: In den Wikifolios von Investor Search wurden fünf interessante Aktien aufgenommen, die nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig Potenzial haben könnten. Im Fokus stehen dabei Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen - von Tech bis Immobilien. 1. Opera - unabhängiger Browser mit Wachstumspotenzial Opera ist vielen Gamern bereits ein Begriff. Das norwegische Unternehmen betreibt einen unabhängigen Browser, der zunächst in den Emerging Markets stark gewachsen ist, sich inzwischen jedoch wieder auf westliche Märkte konzentriert. Dort locken höhere Werbeeinnahmen, insbesondere durch die Partnerschaft mit Google. Neben soliden Wachstumszahlen überzeugt Opera mit einer attraktiven Dividendenrendite. Hinzu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 investresearch.net