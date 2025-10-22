Während viele Anleger auf große Märkte wie die USA, Deutschland oder Japan setzen, gibt es abseits der bekannten Indizes spannende Investmentchancen. Der Fondsmanager Philip H. (Investor Search) stellt zehn weniger bekannte Aktien aus kleineren Märkten vor, die durch attraktive Bewertungen, Wachstum und geringe Korrelation zu den Weltmärkten auffallen. 1. Oponeo (Polen) Branche: Online-Reifenhandel Beschreibung: Marktführer in Polen, ähnlich wie Delticom in Deutschland, aber profitabler und wachstumsstärker. Solides, einfaches Geschäftsmodell mit Dividende und günstigem KGV (~11). Investmentcharakter: Stabiler Wachstumswert mit Dividendenpotenzial. 2. Sofwave Medical Branche: Ästhetik- und Beauty-Medizintechnik Beschreibung: Hersteller von Geräten für nicht-invasive Schönheitsbehandlungen. Stark wachsend, aber noch nicht nachhaltig profitabel. Erwähnung durch Prominente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
