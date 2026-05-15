Oponeo: Günstiger E-Commerce-Wachstumswert mit hoher Dividende Der polnische Online-Reifenhändler Oponeo könnte für Anleger interessant sein, die nach einer Kombination aus Wachstum, Dividende und günstiger Bewertung suchen. Das Unternehmen gilt als Marktführer im Online-Reifenhandel in Polen und ist inzwischen auch in mehreren europäischen Ländern aktiv, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien. Besonders attraktiv erscheinen die Kennzahlen: Die Aktie wird aktuell mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10 bewertet und bietet gleichzeitig eine Dividendenrendite von etwa 8 %. Gleichzeitig konnte Oponeo in den vergangenen Jahren ein zweistelliges Wachstum erzielen. Das Geschäftsmodell ist vergleichsweise einfach: Reifen werden zentral eingelagert, online verkauft und entweder direkt an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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