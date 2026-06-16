Datum der Anmeldung:
12.06.2026
Aktenzeichen:
B2-35/26
Unternehmen:
MJWHP, LLC (Oaktree Capital Group) und G-III Apparel Group; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zum Erwerb, zur Verwaltung und Lizenzierung der Marken- und Immaterialgüterrechte und damit zusammenhängender Vermögenswerte der Marke Marc Jacobs
Produktmärkte:
Lizensierung von Markenrechten für Bekleidung
12.06.2026
Aktenzeichen:
B2-35/26
Unternehmen:
MJWHP, LLC (Oaktree Capital Group) und G-III Apparel Group; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zum Erwerb, zur Verwaltung und Lizenzierung der Marken- und Immaterialgüterrechte und damit zusammenhängender Vermögenswerte der Marke Marc Jacobs
Produktmärkte:
Lizensierung von Markenrechten für Bekleidung
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