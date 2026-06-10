Die weltumspannenden Kapitalmärkte erleben einen Wandel: Was gestern noch Erträge brachte, kann heute schon riskant sein. Über Jahrzehnte galten etablierte Konsumgütermarken und forschungsintensive Pharmakonzerne als robuste Eckpfeiler von Dividenden-Strategien. Doch dieses Paradigma gerät zunehmend unter Druck. Steigende operative Kosten, regulatorische Eingriffe und der unerbittliche Zyklus von Patentabläufen fordern selbst die widerstandsfähigsten Marktführer heraus. In diesem Marktumfeld gewinnen alternative Finanzierungsmodelle mit Asset-Light-Ansatz an Bedeutung. Natürliche Energieträger wie Wind- und Solarkraft bieten über innovative Lizenzgebührenstrukturen die Chance auf stabile, wiederkehrende und vor allem inflationsgeschützte Ertragsströme. Das ist genau das, was Investoren gerade suchen. Wir geben einen Überblick.Den vollständigen Artikel lesen ...
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