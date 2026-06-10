Die Siemens-Energy-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch inzwischen rund -23% an Wert verloren und gerät damit zunehmend unter Druck. Allein gestern fiel der Kurs um weitere -6%, wodurch sich das Chartbild spürbar eingetrübt hat. Nach der außergewöhnlichen Rallye der vergangenen Jahre nehmen die Gewinnmitnahmen aktuell deutlich zu, während wichtige Unterstützungszonen zunehmend in den Fokus rücken. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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