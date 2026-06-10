© Foto: SOPA Images - Sipa USACasey's übertrifft die Erwartungen deutlich. Gewinn, Umsatz und das Spritgeschäft liegen über den Prognosen, was die Aktie mit Kursgewinnen honoriert.Casey's hat im vierten Geschäftsquartal deutlich besser abgeschnitten als von der Wall Street erwartet. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse stieg die Aktie des Convenience-Store-Betreibers im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um fast drei Prozent. Der Gewinn im vierten Geschäftsquartal lag bei 4,37 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahr waren es lediglich 2,63 US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet im Durchschnitt lediglich mit 3,31 US-Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz übertraf Casey's die Erwartungen. Die Erlöse stiegen um 14 Prozent auf …
Enthaltene Werte: US1475281036Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE