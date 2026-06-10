EQS-News: clearvise AG
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clearvise AG beginnt mit Bau des Solarprojekts Tezze in Italien
Frankfurt, 10. Juni 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat die Bauarbeiten am Projektstandort Tezze in der norditalienischen Provinz Vicenza planmäßig aufgenommen. Mit dem Start der Bauphase erreicht clearvise einen konkreten Schritt zur Umsetzung seiner gesicherten Projektpipeline und unterstreicht die operative Stärke des Unternehmens.
10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|clearvise AG
|Eschenheimer Anlage 1
|60316 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 247439232
|E-Mail:
|info@clearvise.com
|Internet:
|www.clearvise.com
|ISIN:
|DE000A1EWXA4
|WKN:
|A1EWXA
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2342508
|Ende der Mitteilung
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2342508 10.06.2026 CET/CEST