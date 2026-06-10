Fünf Rohstoffe in einem System: Neue Proben zeigen mehr Zinn, Lithium und Tantal

Anzeige / Werbung

Askari Metals meldet neue starke Proben vom K9-Ziel auf dem Uis-Projekt. In den Gräben fand das Unternehmen mehrere gefragte Rohstoffe gleichzeitig, darunter Zinn, Lithium, Tantal, Rubidium und Cäsium. Die Ergebnisse zeigen laut Management, dass sich die mineralisierte Zone über rund 950 Meter verfolgen lasse. Damit werde K9 zu einem wichtigen Ziel für die geplanten Bohrungen in der zweiten Jahreshälfte 2026.

Askari Metals meldet neue starke Proben vom K9-Ziel auf dem Uis-Projekt. In den Gräben fand das Unternehmen mehrere gefragte Rohstoffe gleichzeitig, darunter Zinn, Lithium, Tantal, Rubidium und Cäsium. Die Ergebnisse zeigen laut Management, dass sich die mineralisierte Zone über rund 950 Meter verfolgen lasse. Damit werde K9 zu einem wichtigen Ziel für die geplanten Bohrungen in der zweiten Jahreshälfte 2026.

Uis-Ressourcen gewinnen an Schärfe

Bei Askari Metals rückt das K9-Ziel auf dem Uis-Projekt stärker in den Mittelpunkt. Das Unternehmen habe dort flache Gräben geöffnet und Gesteinsproben im Labor untersuchen lassen. Diese Proben hätten mehrere gefragte Rohstoffe gleichzeitig nachgewiesen: Zinn, Lithium, Tantal, Rubidium und Cäsium. Askari nennt dabei Spitzenwerte von 4.050 ppm (parts per million, Teile pro Million) Zinn, 0,29 Prozent Li2O (Lithiumoxid), 215 ppm Tantal, 2.380 ppm Rubidium und 479 ppm Cäsium.



Zur Einordnung: Die benachbarte Uis-Zinnmine wird laut Unternehmensangaben mit durchschnittlich 0,15 Prozent Zinn und 82 ppm Tantal geführt. Der gemeldete Spitzenwert von K9 entspricht rund 0,405 Prozent Zinn und liegt damit deutlich über diesem Vergleichswert. Auch der Tantal-Wert von 215 ppm liegt über dem genannten Durchschnitt der Nachbarmine. Wichtig bleibt aber: Bei K9 handelt es sich bisher um einzelne Spitzenwerte aus Grabenproben, nicht um den Durchschnittswert einer Ressource. Die geplanten Bohrungen müssten deshalb zeigen, ob sich solche Gehalte auch über größere Bereiche und in der Tiefe fortsetzen würden.