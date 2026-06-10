© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Im Kampf um die Technologieführerschaft im Bereich Künstlicher Intelligenz will das Reich der Mitte tief in die Tasche greifen und die USA frontal angreifen. Noch ist das Rennen um die KI-Führerschaft nicht entschieden! Einigen Expertinnen und Experten gilt China im Wettkampf mit den USA um die Technologieführerschaft bei Künstlicher Intelligenz bereits als sicherer Sieger - allein aufgrund der Tatsache, dass die Übertragungsnetze in den USA als marode gelten und der Kapazitätsausbau bei der Energieversorgung nur schleppend vorankommt, während China im vergangenen Jahr so viel günstigen Solarstrom ans Netz gebracht hat, wie der gesamte Rest der Welt zusammen. Doch bei der Kommerzialisierung …
Enthaltene Werte: HK0941009539,US90138A1034,US36165L1089Den vollständigen Artikel lesen
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