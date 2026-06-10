HEIDELBERGs endgültige Veröffentlichung für das Geschäftsjahr 25/26 bestätigte die vorläufigen Zahlen, einschließlich stabiler Umsätze von 2,29 Mrd. EUR, jedoch mit einem schwachen vierten Quartal und einer bereinigten EBITDA-Marge von 6,6 %. Der Schwerpunkt liegt nun auf der strategischen Transformation. Das Management hob die Positionierung als Systemintegrator im Verpackungsbereich hervor, erläuterte konkrete Kostensenkungsmaßnahmen und betonte die hochmodernen Dual-Use-Ambitionen im Verteidigungssektor über ONBERG. Während die Verteidigung derzeit einen nicht quantifizierten Optionswert darstellt, deutet die Prognose für das Geschäftsjahr 26/27 auf eine spürbare Margenverbesserung bei stabilen Umsätzen hin, unterstützt durch Effizienzgewinne. Obwohl die Ergebnisse leicht unter unseren Erwartungen lagen, betrachten wir diese Selbsthilfe-Geschichte positiv, da das Unternehmen über das traditionelle Drucken hinaus diversifiziert. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und ein Kursziel von 2,60 EUR. HEIDELBERG wird am 22. Juni auf der Industrial Technology-Konferenz von mwb research präsentieren. Um teilzunehmen, registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2026-06-22-11-00/HDD-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag
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