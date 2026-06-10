© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEXpeng-Chef He Xiaopeng übernimmt persönlich die Robotersparte. Der Konzern drängt auf die Serienfertigung humanoider Roboter und setzt auf neue Erlösquellen.Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng treibt seine Ambitionen im Robotikgeschäft weiter voran. Konzernchef He Xiaopeng wird die Robotersparte ab sofort persönlich führen. Das kündigte der Manager laut einem internen Schreiben an, das Reuters einsehen konnte. Die Entscheidung fällt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Xpeng bereitet die Kommerzialisierung seiner humanoiden Roboter vom Typ IRON vor. Die menschenähnlichen Maschinen wurden erstmals im vergangenen Jahr vorgestellt. Chef sieht klaren Weg zum Erfolg In seinem Schreiben …
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