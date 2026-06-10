Wer Schwellenländer im Portfolio hat, hat Taiwan im Portfolio, ob er will oder nicht. Ende Februar 2026 machte die Insel bereits mehr als 22 Prozent des MSCI Emerging Markets Index aus, getrieben vor allem durch den Aufstieg von TSMC zur größten Einzelposition im gesamten Index. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ist dabei nicht irgendein Chipkonzern, sondern das Rückgrat der globalen KI-Infrastruktur. Michael Bourke, Head of Emerging Market ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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