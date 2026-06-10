Ein von neun Euro auf 13 Euro deutlich angehobenes Kursziel der Citi zusammen mit einer bestätigten Kaufempfehlung rücken heute Vormittag die Aktie von Schaeffler in den Fokus. Die Analysten bescheinigen dem MDAX-Wert damit ein Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent. In der Studie verweisen die Experten auf strukturelle Verbesserungen im Kerngeschäft: Im Bereich E-Mobilität hätten sich Trends beschleunigt, Margenschwankungen seien zurückgegangen. Auch die mittelfristigen Chancen in der Robotik sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag