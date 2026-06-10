© Foto: DALL*EViele Anleger fürchten Milliardenrisiken bei HCA. Michael Burry hält genau das für eine große Chance.Michael Burry setzt nach dem jüngsten Ausverkauf im US-Gesundheitssektor auf eine neue Aktie: Der Investor aus "The Big Short" hat seine Position bei HCA Healthcare ausgebaut und bezeichnet den Krankenhausbetreiber als "einen grandiosen, wahnsinnig effizienten Compounder" - also ein Unternehmen, das über Jahre hinweg profitabel wachsen kann. In einem neuen Beitrag auf Substack erklärte Burry, die Wall Street fokussiere sich derzeit zu stark auf kurzfristige Risiken rund um auslaufende Obamacare-Subventionen - und übersehe dabei die langfristige Stärke des Unternehmens. Genau dadurch sei aus …
Enthaltene Werte: US40412C1018Den vollständigen Artikel lesen
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