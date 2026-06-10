Die Adidas-Aktie (A1EWWW), die im April noch bis in den Bereich von 130 Euro abgerutscht war, nahm in den vergangenen Wochen Fahrt auf. So nimmt der Titel nun schon die 170er-Marke ins Visier. Neben der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft, die eine gute Werbeplattform für den Sportartikelkonzern ist, half auch eine positive Analysten-Einschätzung. Dabei hat die kanadische Bank RBC die Adidas-Aktie auf "Outperform" hochgestuft. Der zuständige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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