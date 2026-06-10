Der ehemalige Trainer von Andre Agassi wechselt zu ASE, um die Agassi-Intelligence-Plattform des Unternehmens, Initiativen für Premium-Inhalte und die globale Wachstumsstrategie zu unterstützen

LAS VEGAS, NV / ACCESS Newswire / 10. Juni 2026 / Agassi Sports Entertainment Corp. (OTCID:AASP) ("ASE" oder das "Unternehmen"), eine Sport-, Medien- und Technologieplattform, die sich auf das globale Ökosystem der Schlägersportarten konzentriert und auf den ikonischen Marken von Andre Agassi und Stefanie Graf aufbaut, gab heute bekannt, dass sie eine Namens- und Bildnutzungslizenzvereinbarung mit dem renommierten Tennistrainer Darren Cahill geschlossen hat. Als Mitglied des Teams wird Cahill gemeinsam mit ASE an einer Reihe strategischer Initiativen mitwirken. Dazu zählen unter anderem die bereits angekündigte Technologieplattform Agassi Intelligence, die in Partnerschaft mit IBM entwickelt wird, die Erstellung von Originalinhalten, Medienaktivitäten sowie weitere globale Wachstumsinitiativen. Diese Maßnahmen sollen den Zugang zu erstklassigem Coaching erweitern und die Einbindung der Fans im gesamten Schlägersportbereich vertiefen.

Cahill, ein ehemaliger Profispieler und einer der erfolgreichsten Trainer der Tennisgeschichte, hat zahlreiche Grand-Slam-Sieger und ehemalige Weltnummer-1-Spieler betreut, darunter Andre Agassi, Jannik Sinner, Simona Halep und Lleyton Hewitt. Seine Mitwirkung stärkt das wachsende Netzwerk von ASE aus Spitzensportlern, Trainern und Branchenführern, die gemeinsam daran arbeiten, eine Sportmedien- und Technologieplattform der nächsten Generation aufzubauen.

"Seit Jahrzehnten gilt Darren als einer der angesehensten und innovativsten Trainer in diesem Sport", kommentierte Ronald Boreta, Chief Executive Officer von Agassi Sports Entertainment. "Seine Erfahrung in der Förderung von Champions, seine Glaubwürdigkeit in der gesamten Tennisgemeinschaft und seine Leidenschaft für die Weiterentwicklung des Sports machen ihn zu einem idealen Partner, während wir unsere Technologie-, Content- und Medienplattformen auf globaler Ebene weiter ausbauen."

"Darren hat meine Karriere und den Tennissport nachhaltig geprägt", sagte Andre Agassi, Mitbegründer von Agassi Sports Entertainment. "Was Darren so besonders macht, ist nicht nur sein Wissen über den Sport - es ist seine Fähigkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, komplexe Ideen einfach zu vermitteln und Athleten dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Darren in die Agassi Sports Entertainment-Familie aufzunehmen, ist eine natürliche Erweiterung einer Beziehung, die auf Vertrauen, Innovation und der gemeinsamen Überzeugung basiert, dass großartiges Coaching für Spieler überall zugänglicher sein sollte."

"Ich hatte das Glück, im Laufe meiner Karriere mit einigen unglaublichen Athleten zusammenzuarbeiten, und ich war schon immer davon überzeugt, dass großartiges Coaching Leben verändern kann", sagte Darren Cahill. "Agassi Sports Entertainment bringt Technologie, Medien und einige der bekanntesten Namen im Sport zusammen, um etwas Einzigartiges zu schaffen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Andre, Stefanie und dem gesamten ASE-Team neue Wege zu erkunden, um Spieler und Fans auf der ganzen Welt weiterzubilden, zu inspirieren und zu vernetzen."

ASE hatte zuvor eine mehrjährige Zusammenarbeit mit IBM angekündigt, um Agassi Intelligence zu entwickeln - eine KI-gestützte digitale Plattform, die darauf ausgelegt ist, fortschrittliche Coaching-Erkenntnisse, Premium-Inhalte, E-Commerce und Community-Erlebnisse an einem einzigen Ort für Schlägersport-Enthusiasten weltweit zu vereinen. Von Cahill wird erwartet, dass er Coaching-Expertise und strategische Einblicke einbringt, die dazu beitragen werden, zukünftige Plattformerlebnisse und Inhaltsangebote zu gestalten.

Weitere Ankündigungen zu Agassi Intelligence, den Plattformfunktionen und anderen Initiativen mit Darren Cahill werden in den kommenden Monaten erwartet.

Über Agassi Sports Entertainment Corp.

Agassi Sports Entertainment Corp. (OTC:AASP) ist ein Unternehmen für Sportunterhaltung, Inhalte, Medien und Technologie, das sich auf die Entwicklung von Produkten, Plattformen und Erlebnissen im Bereich der Schlägersportarten konzentriert. Das Unternehmen strebt die Zusammenarbeit mit führenden globalen Marken und legendären Sportlern an, um die Beteiligung, das Engagement und den langfristigen Shareholder Value zu steigern. Weitere Informationen über Agassi Sports Entertainment finden Sie unter www.agassisports.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", einschließlich Informationen über die zukünftigen Erwartungen, Pläne und Aussichten von Agassi Sports Entertainment. Begriffe wie "erwarten", "schätzen", "prognostizieren", "budgetieren", "vorhersagen", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "könnte", "wird", "sollte", "glaubt", "vorhersagt", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen; folglich sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, gehören unter anderem: (a) der Zeitplan, die Kosten, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die erwarteten Vorteile und die erfolgreiche Umsetzung der geplanten digitalen Plattform, der mobilen Anwendung und der weltweiten Pickleball-Veranstaltungsreihe des Unternehmens; (b) die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zur Finanzierung des Betriebs, zur Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber externen Dienstleistern, zur Unterstützung von Wachstumsinitiativen und zur Fortführung des Unternehmens zu beschaffen, die Bedingungen, zu denen eine solche Finanzierung verfügbar sein könnte, sowie die daraus resultierende potenzielle Verwässerung; (c) der intensive Wettbewerb in den Bereichen Court-/Platzsportarten, digitale Plattformen und Live-Veranstaltungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sich effektiv im Wettbewerb zu behaupten und Marktakzeptanz für seine Produkte und Dienstleistungen zu erreichen; (d) die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, das Fehlen nennenswerter Umsätze, die Verluste in der Vergangenheit, das unbewährte Geschäftsmodell und die mangelnde Erfahrung in der Court-/Platzsportbranche sowie das Risiko, dass das Unternehmen keine Rentabilität erreicht oder seinen Geschäftsplan nicht erfolgreich umsetzt; (e) die Abhängigkeit des Unternehmens von seinem Managementteam und seinen Schlüsselkräften, das Fehlen von Arbeitsverträgen mit bestimmten Mitarbeitern sowie seine Fähigkeit, zukünftiges Wachstum und operative Komplexität zu bewältigen; (f) die Abhängigkeit des Unternehmens vom anhaltenden Engagement, dem Ruf und der Markenbekanntheit von Andre Agassi, Darren Cahill, Stefanie Graf sowie von damit verbundenen strategischen Beziehungen; (g) die geplante Konzentration des Unternehmens auf die Pickleball- und Padel-Branchen und seine Fähigkeit, von den erwarteten Wachstumstrends der Branche zu profitieren; (h) ungünstige wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflation, rückläufiger diskretionärer Ausgaben von Verbrauchern und Unternehmen sowie der Lage an den Kapitalmärkten, die sich negativ auf die Nachfrage, die Betriebsergebnisse, die Finanzlage, den Cashflow und die Fähigkeit des Unternehmens zur Kapitalbeschaffung auswirken könnten; (i) Risiken im Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz künstlicher Intelligenz durch das Unternehmen, Cybersicherheitsvorfällen, Störungen von Informationssystemen, sich weiterentwickelnden Datenschutzgesetzen sowie dem unbefugten Zugriff auf Kundendaten; (j) die Fähigkeit des Unternehmens, geeignete Veranstaltungsorte, Sponsoren, Teilnehmer, Genehmigungen und Zulassungen zu sichern sowie geplante Veranstaltungen und Aktivitäten erfolgreich durchzuführen und zu skalieren; (k) Ansprüche, Haftungsfälle, Verletzungen, Unfälle oder andere Risiken, die sich aus dem Bau oder Betrieb potenzieller Einrichtungen, Live-Veranstaltungen oder der Nutzung künftiger Räumlichkeiten, Ausrüstung oder Dienstleistungen ergeben, sowie die Angemessenheit des Versicherungsschutzes; und (l) die Fähigkeit des Unternehmens, die quantitativen Notierungsstandards der Nasdaq zu erfüllen, die Ermessensentscheidung der Nasdaq über die Zulassung der Stammaktien des Unternehmens zur Notierung auf der Grundlage qualitativer Faktoren sowie der damit verbundene Zeitplan. Weitere Risiken sind in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben, einschließlich seiner periodischen Berichte, die unter www.sec.gov verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ansprechpartner für Investoren:

FNK IR - Matt Chesler, CFA / Rob Fink

investors@agassisports.com

Ansprechpartner für Medien:

MKTG - Stephanie Rudnick / Emmanuel Cavaleri

stephanie.rudnick@mktg.com / emmanuel.cavaleri@mktg.com

QUELLE: Agassi Sports Entertainment Corp.

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