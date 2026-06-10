Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 10.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Vier Bohrlöcher, vier Treffer - bestätigt sich hier ein neues Uran-System?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
10.06.26 | 15:21
47,545 Euro
-0,34 % -0,160
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
47,45047,46515:38
47,46547,47515:36
Markus Weingran
10.06.2026 15:27 Uhr
140 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Check: Drohnen-Aktien: Gold: Wie tief geht es? | Airbus: Drohnen-Offensive | Mercedes: Neue Fantasie?

Airbus will im Bereich Drohnen voll durchstarten. Auf der ILA in Berlin stellt der DAX-Konzern gleich eine Reihe von neuen unbemannten Flugobjekten vor. Wie stark kann die Rüstungssparte von Airbus in Zukunft wachsen?Thema des Tages: Drohnen-Aktien für Anleger - vom Pure-Player bis zum ETF Drohnen bleiben der heißeste Trend in der Rüstungsindustrie. Aktuell stehen die Aktien allerdings nicht auf der Sonnenseite bei den Anlegern. Ist das genau der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen? Wir haben die Branche unter die Lupe genommen, vom reinen Pure-Player, über große Rüstungskonzerne bis hin zu einem ETF, der sich genau auf Drohnen spezialisiert hat. Ceres Power nach dem Rücksetzer: …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.