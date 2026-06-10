Check: Drohnen-Aktien: Gold: Wie tief geht es? | Airbus: Drohnen-Offensive | Mercedes: Neue Fantasie?

Airbus will im Bereich Drohnen voll durchstarten. Auf der ILA in Berlin stellt der DAX-Konzern gleich eine Reihe von neuen unbemannten Flugobjekten vor. Wie stark kann die Rüstungssparte von Airbus in Zukunft wachsen?Thema des Tages: Drohnen-Aktien für Anleger - vom Pure-Player bis zum ETF Drohnen bleiben der heißeste Trend in der Rüstungsindustrie. Aktuell stehen die Aktien allerdings nicht auf der Sonnenseite bei den Anlegern. Ist das genau der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen? Wir haben die Branche unter die Lupe genommen, vom reinen Pure-Player, über große Rüstungskonzerne bis hin zu einem ETF, der sich genau auf Drohnen spezialisiert hat. Ceres Power nach dem Rücksetzer: …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran