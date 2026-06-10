Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in der Finanzpresse ist das für diesen Freitag geplante Börsendebüt von SpaceX gerade das beherrschende Thema. Dabei hatte der bevorstehende Rekordbörsengang übrigens bereits Auswirkungen auf die Indexregularien. So wurde zuletzt die Fast-Entry-Regel für den Nasdaq 100 angepasst. Während Aktien zuvor eine Börsenhistorie von mindestens drei Monaten aufweisen mussten, um sich für eine Aufnahme in den Technologie-Index zu qualifizieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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