Kürzlich hat in meinem Blog Alexander einen Leserbrief veröffentlicht. Ich finde seine Story beeindruckend. Dank seiner hohen Sparquote und stetigen Aktienkäufe hat der Diplom-Infomatiker fast eine Million Euro im Depot erreicht. Er ist damit nach meinem Dafürhalten weit auf dem Weg in die finanzielle Freiheit. Es gab dazu etlichen Fragen in den Kommentaren. Diese habe ich zusammengefasst und an Alexander weitergeleitet. Er hat sie umgehend beantwortet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer