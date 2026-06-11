Erstklassig aufgestellt...: TOP-Produzent setzt seinen Wachstumskurs fort!

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Mehr Produktion, Rekordumsatz, solide Kasse: Diese Firma zeigt im ersten Quartal 2026, dass die Wachstumsstrategie nach Start der neuen Mine sowie einer Übernahme sichtbar greift.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Endeavour Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Endeavour Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 11. Juni 2026, 5:34 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Ausgangslage bleibt anspruchsvoll: Fed eher auf Pause, Inflationsrisiken hoch, Geopolitik angespannt. Anfang Juni rechnete der Markt für die FOMC-Sitzung vom 17. Juni 2026 überwiegend mit unveränderten US-Leitzinsen bei 3,50% bis 3,75%.

In diesem Umfeld bleibt Gold trotz Korrekturen auf historisch hohem Niveau. Für Edelmetallproduzenten ist das wichtig: Hohe Metallpreise können Margen und Cashflow stützen - sofern Kosten, Produktion und Währungen mitspielen.

Auch Silber bleibt stark im Fokus. Nach der kräftigen Rally konsolidiert das Metall, liegt aber weiterhin deutlich über dem Vorjahresniveau. Für Produzenten zählt damit vor allem: Preisniveau hoch, Volatilität aber weiter präsent.

Der Kern der Silberstory bleibt eindeutig: Industrienachfrage, Investmentnachfrage und begrenztes Angebot. Laut Silver Institute dürfte 2026 das sechste Defizitjahr in Folge werden - mit einem erwarteten Marktminus von rund 46 Mio. Unzen.

Daten-Quelle: The Silver Institute World Silver Survey 2026; Eigene Darstellung

Diese Angebotslücke ist ein wichtiger Stützfaktor für das langfristige Preisbild. Konkrete Prognosen bleiben jedoch abhängig von Konjunktur, Investitionsnachfrage, Lagerbeständen, Realzinsenund US-Dollar. Für Minenunternehmen entsteht damit ein positives, aber nicht risikofreies Umfeld. Höhere Metallpreise können helfen - doch entscheidend bleiben Kostenkontrolle, Fördermengen, Projektfortschritte und Bilanzstärke.

Genau hier setzt Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) an: Mexiko und Peru, produzierende Minen, "Terronera' im Hochlauf und "Kolpa' als neuer Baustein. Die Q1-Zahlen zeigen: mehr Produktion, mehr Umsatz, mehr Cashflow - aber weiterhin operative Risiken.

Produktion: Wenngleich leicht unter Plan, dennoch deutlich im Plus!

Das wichtigste Signal: Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) produzierte im ersten Quartal 2026 3,3 Mio. Unzen Silberäquivalent. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 78%. Die Silberproduktion stieg von 1.205.793 Unzen auf 1.875.375 Unzen - ein Plus von 56%. Gleichzeitig lag die Produktion leicht unter Plan, was für die weitere Quartalsentwicklung beachtet werden sollte.

Die neuen Wachstumstreiber waren klar erkennbar: "Kolpa' steuerte 530.118 Unzen Silber bei, "Terronera' lieferte 533.301 Unzen Silber. Damit wurden die Effekte aus dem Verkauf von "Bolañitos' operativ aufgefangen. "Guanaceví' blieb dagegen schwächer: Die Silberproduktion lag 22% unter Q1-2025, vor allem wegen niedrigerer Silbergehalte und geringerem Durchsatz.

Quelle: Endeavour Silver

Kurz gesagt: Portfolio-Ausbau sichtbar, aber nicht ohne operative Reibung. Aber auch die Goldproduktion legte zu. Mit 11.740 Unzen lag die konsolidierte Goldproduktion satte 41% über dem ersten Quartal des Jahres 2025.

Der wichtigste Gold-Beitrag kam von "Terronera' mit 8.478 Unzen. "Guanaceví' lag wegen niedrigerer Goldgehalte und geringerem Durchsatz unter dem Vorjahreswert.

Operative Hürden - aber sichtbare Fortschritte im Hochlauf!

"Terronera' befindet sich weiter im Hochlauf. Die Produktion in Q1 verlief planmäßig, wobei der Abbau zunächst auf niedrigergradige Bereiche ausgerichtet war. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 sollen höhergradige Bereiche erschlossen werden.

Ziel für 2026 bleibt ein Durchsatz von 1.950 bis 2.050 Tonnen pro Tag, im Durchschnitt rund 2.000 Tonnen pro Tag. Die Gewinnungsraten lagen stabil bei 84,0% Silber und 72,7% Gold. Auch dieErzgehalte von "Terronera' entsprachen mit 113 g/t Silber und 2,07 g/t Gold den Q1-Planvorgaben.

Auf "Guanaceví' belastete ein Transformatorausfall die Tailings-Filter für 2,5 Tage. Der Durchsatz lag 7% unter Vorjahr und damit auch 7% unter Plan, wobei Drittanbieter-Material dennoch 27% des Durchsatzes ausmachte. Auch hier blieben die Gewinnungsraten robust, mit 90,7% bei Silber und 88,4% bei Gold.

Quelle: Endeavour Silver

"Kolpa' lieferte 171.727 Tonnen Durchsatz mit durchschnittlich 106 g/t Ag, 3,05% Pb, 1,97% Znund 0,20% Cu. Neue Brecher und eine neue Kugelmühle sollen den Weg Richtung 2.500 Tonnen pro Tag ebnen.

Starke Regenfälle in Huancavelica verzögerten den Hochlauf der Minenerweiterung. Zusätzlich sorgten hohe Metallpreise und starke Bautätigkeiten für Arbeitskräfteengpässe in Peru. Aber dennoch blieb der operative Plan intakt: stabile Gehalte, stabile Gewinnungsraten, weiterer Durchsatzanstieg bleiben weiter im Blick.

Rekordproduktion sorgt für kräftigen Umsatzsprung!

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) verkaufte im ersten Quartal 2026 1.642.220 Unzen Silberund 10.942 Unzen Gold zu durchschnittlich 85,95 USD je Silberunze und 5.035,- USD je Goldunze. Der Umsatz stieg auf 209,7 Mio. USD. Der Minen-operative Cashflow vor Steuern lag bei 114,6 Mio. USD. Diese Kennzahl ist eine von Endeavour verwendete Non-IFRS-Kennzahl. Der operative Cashflow vor Working-Capital-Veränderungen lag bei 38,8 Mio. USD.

Quelle: Endeavour Silver

Die Bilanz ist nach wie vor solide, mit 231,8 Mio. USD Cash per 31. März 2026.

Fazit:

Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) hat ein starkes erstes Quartal 2026 vorgelegt: Produktionssprung, Rekordumsatz, solide Liquidität und sichtbare Beiträge aus "Terronera' und "Kolpa'.

Das Unternehmen bleibt eine klar wachstumsorientierte Edelmetallstory. Die operative Umsetzung sieht weiterhin gut aus und die starken Q1-Zahlen senden ein stark positives Signal.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 https://www.ig.com/de/trading-strategien/die-groessten-silberproduzenten-der-welt-260224

CME Group FedWatch Tool, Morningstar, USA Today, The Silver Institute World Silver Survey 2026, Endeavour Silver Corp. Pressemitteilungen, MD&A und Unternehmenspräsentationen, Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Grundlage sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, MD&A/Financial Statements und NI 43-101-Dokumente von Endeavour Silver sowie die im Quellenblock genannten Marktdaten. Es wurden keine eigenen Kursmodelle erstellt; die Einordnung ist qualitativ. Stichtag der verwendeten Unternehmensdaten: Q1 2026/31. März 2026; Marktdaten: Datenstand der jeweils eingebundenen Grafiken und Quellen. Update-Policy: kein regelmäßiges Update geplant.

Anzeige/Werbung / Marketingmitteilung: Dieser Beitrag wurde am 9. Juni 2026 um 06:45 Uhr Europa/Berlin durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Marketingmitteilung/Anzeige und keine unabhängige Finanzanalyse.

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