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Dow Jones News
11.06.2026 08:33 Uhr
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PTA-News: DO & CO Aktiengesellschaft: Ergebnis Geschäftsjahr 2025/2026

DJ PTA-News: DO & CO Aktiengesellschaft: Ergebnis Geschäftsjahr 2025/2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

DO & CO Aktiengesellschaft: Ergebnis Geschäftsjahr 2025/2026

Wien (pta000/11.06.2026/08:00 UTC+2)

Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/2026 gemäß IFRS bekannt.

Die Presseaussendung dazu finden Sie unter:

https://www.doco.com/Portals/8/dokumente/de/News/Corporate-News-GJ-25-26-DE.pdf

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      DO & CO Aktiengesellschaft 
           Stephansplatz 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Johannes Cerny 
Tel.:         +43 664 80 777 2416 
E-Mail:        johannes.cerny@doco.com 
Website:       www.doco.com 
ISIN(s):       AT0000818802 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        London, Istanbul 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781157600850 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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