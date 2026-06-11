DJ PTA-News: DO & CO Aktiengesellschaft: Ergebnis Geschäftsjahr 2025/2026
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
DO & CO Aktiengesellschaft: Ergebnis Geschäftsjahr 2025/2026
Wien (pta000/11.06.2026/08:00 UTC+2)
Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/2026 gemäß IFRS bekannt.
Die Presseaussendung dazu finden Sie unter:
https://www.doco.com/Portals/8/dokumente/de/News/Corporate-News-GJ-25-26-DE.pdf
(Ende)
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Aussender: DO & CO Aktiengesellschaft Stephansplatz 12 1010 Wien Österreich Ansprechpartner: Johannes Cerny Tel.: +43 664 80 777 2416 E-Mail: johannes.cerny@doco.com Website: www.doco.com ISIN(s): AT0000818802 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere London, Istanbul Handelsplätze:
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(END) Dow Jones Newswires
June 11, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)