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Rockwell Automation gibt bekannt, dass Zinkteknik auf Plex Smart Manufacturing- Plattform setzt, um Betriebsabläufe zu standardisieren und globales Wachstum voranzutreiben



11.06.2026 / 09:05 CET/CEST

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Tier-2-Zinkdruckgusshersteller für die Automobilindustrie nutzt cloudbasierte MES-, QMS-, EDI- und Analysesysteme, um in neuem Werk Echtzeit-Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Qualität zu gewährleisten STOCKHOLM, 11. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass Zinkteknik, ein weltweit tätiger Tier-2-Zinkdruckgusshersteller für die Automobilindustrie mit Sitz in Schweden, sich für die Nutzung der Plex Smart Manufacturing Platform entschieden hat. Damit wird ein neuer Produktionsstandort unterstützt und eine skalierbare digitale Grundlage für die zukünftige Expansion geschaffen. Zinkteknik wird das Manufacturing-Execution-System Plex, das Qualitätsmanagementsystem (QMS), den elektronischen Datenaustausch (EDI) sowie die Analytics and Operations (A&O) zunächst an seinem neuen Standort im mexikanischen Monterrey einführen. Die Implementierung erfolgt in Zusammenarbeit mit Cumulus, einem Systemintegrator mit Gold-Status aus dem PartnerNetwork-Ökosystem von Rockwell. "Zinkteknik ist dieses Projekt von Anfang an mit einem klaren Fokus auf die Geschäftsergebnisse angegangen", sagte Sarah Dana, Director of Enterprise Software Sales, Northern Europe, bei Rockwell Automation. "Das Unternehmen wollte eine Plattform, die einen neuen Greenfield-Betrieb unterstützen kann, sofortige Transparenz und Qualitätskontrolle bieten und im Laufe der Zeit global skalierbar sein kann. Die Wahl fiel auf Plex, da es eine integrierte Echtzeit-Grundlage bietet, die mit den betrieblichen Prioritäten und der langfristigen Wachstumsstrategie von Zinkteknik in Einklang steht." Zinkteknik ist ein familiengeführter Hersteller, der sich auf hochpräzise Zinkdruckgusskomponenten in Großserie für Automobil-, Elektronik- und Industriemärkte spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt moderne, hochautomatisierte Produktionsstätten in Schweden und Bosnien und bedient Kunden weltweit. Ein starker Fokus liegt dabei auf Qualität und Rückverfolgbarkeit. Die Plex Smart Manufacturing-Plattform bietet ein einziges, integriertes Stammdatensystem, das Menschen, Maschinen und Prozesse im gesamten Werk und Unternehmen miteinander verbindet. Mit Plex MES erhält Zinkteknik Echtzeit-Einblicke in Arbeitsfortschritte, den Materialfluss und die Produktionsleistung, wodurch Teams schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen können. Das integrierte Plex QMS bindet Qualitätsprüfungen direkt in die Produktionsabläufe ein, unterstützt die Einhaltung von Automobilstandards und ermöglicht Korrekturmaßnahmen im geschlossenen Regelkreis. Plex EDI wird die Kommunikation mit Kunden und Partnern verbessern, während A&O-Funktionen rollenbasierte Dashboards und Leistungskennzahlen bereitstellen, um Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung zu unterstützen. Da Plex als cloudnative Plattform mit einer einzigen Instanz bereitgestellt wird, kann Zinkteknik Prozesse standortübergreifend standardisieren und gleichzeitig die Flexibilität bewahren, sich im Zuge des Unternehmenswachstums an lokale Anforderungen anzupassen. Für Zinkteknik spiegelt die Entscheidung für Plex ein umfassenderes Engagement für Digitalisierung und operative Exzellenz wider. Als digitale Grundlage für die neue Anlage von Zinkteknik wird die Plex Smart Manufacturing Platform dem Unternehmen helfen, manuelle Prozesse zu reduzieren, die Datengenauigkeit zu verbessern und eine schnellere Produktionsaufnahme zu unterstützen. Da Zinkteknik den Einsatz von Plex auf weitere Standorte ausweitet, wird die Plattform eine stärkere Abstimmung zwischen den Betriebsabläufen ermöglichen und dem Unternehmen dabei helfen, die hohen Anforderungen der globalen Automobilzulieferkette weiterhin zu erfüllen. Informationen zu Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt am Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 26.000 Problemlöser, die sich für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern einsetzen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com . Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-gibt-bekannt-dass-zinkteknik-auf-plex-smart-manufacturing--plattform-setzt-um-betriebsablaufe-zu-standardisieren-und-globales-wachstum-voranzutreiben-302788282.html



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