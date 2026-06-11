Mainz (ots) -
Woche 28/26
Bitte Programmänderung beachten:
Samstag, 4.7.
1.30 Terra X
Generation DDR. Geboren im Osten
Deutschland 2024
ZDF-History: Kampf im Klassenzimmer - Schulzeit in Ost und West entfällt!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6292187
Woche 28/26
Bitte Programmänderung beachten:
Samstag, 4.7.
1.30 Terra X
Generation DDR. Geboren im Osten
Deutschland 2024
ZDF-History: Kampf im Klassenzimmer - Schulzeit in Ost und West entfällt!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6292187
© 2026 news aktuell