Mitteilung der Energiekontor AG:
Energiekontor nimmt Windpark Holtumer Moor in Betrieb und baut Eigenbestand weiter aus
Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den Windpark Holtumer Moor mit einer Erzeugungsleistung von rund sieben Megawatt erfolgreich in Betrieb genommen und in den konzerneigenen Bestand überführt. Die Erzeugungskapazität des konzerneigenen Wind- und Solarparkportfolios erhöht sich damit auf rund 455 Megawatt. Die Inbetriebnahme stellt einen weiteren Schritt beim angekündigten Ausbau des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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