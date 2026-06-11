NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Windkraftauktionen nähmen in Europa wieder Fahrt auf, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Großbritannien bleibe der sicherste Markt diesbezüglich./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DK0061539921
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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