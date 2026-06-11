Vorrangig charttechnisch motivierte Anleger werden bei der Aktie von DO & CO vermutlich noch ihre Bedenken haben. Zwar hat sich der Titel des auf Catering für Airlines, Sportevents und sonstige Großveranstaltungen spezialisierten Unternehmens deutlich vom ersten - durch den Irak-Krieg ausgelösten - Rückschlag erholt. Noch immer ergibt sich aber kein klares Chartbild auf Sicht von zwölf Monaten. Von der 200-Tage-Durchschnittslinie hat sich der Titel zuletzt wieder ein wenig entfernt. Fundamental sieht die Gemengelage derweil schon sehr viel positiver aus. Die jetzt vorgelegten Jahreszahlen liegen allesamt mindestens im oberen Bereich der Analystenschätzungen - und sogar deutlich über den bisherigen Erwartungen von boersengefluester.de ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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