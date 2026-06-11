Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der MAHLE GmbH vom 10.06.2026:Die MAHLE GmbH (die "Gesellschaft") hat heute erfolgreich eine Aufstockung ihrer bestehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2032 im Gesamtnennbetrag von 200 Millionen Euro (die "Neuen Schuldverschreibungen") platziert und wird den Inhabern der nach einem im letzten Jahr durchgeführten Teilrückkaufangebot noch ausstehenden rund 450 Millionen Euro unbesicherten 2,375% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 (ISIN XS2341724172, die "Bestehenden Schuldverschreibungen") ein Angebot zum teilweisen Rückkauf von bis zu 250 Millionen Euro gegen Barzahlung unterbreiten (das "Rückkaufangebot"). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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