Ennoconn hat die Schwelle von 30% der Stimmrechte an Kontron überschritten, was ein Pflichtangebot zu einem Preis von 23,50 EUR pro Aktie auslöst. Wir betrachten das Angebot als eine regulatorische Folge der Stärkung der Rolle von Ennoconn als Ankeraktionär und nicht als Maßstab für den fairen Wert. Das fundamentale Aufwärtspotenzial bleibt intakt, angetrieben durch die Bereiche Defense, Transportation/Railway und das aufstrebende Cybersecurity-Geschäft. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (BUY) und unser Kursziel von 34,00 EUR. Der CFO von Kontron, Clemens Billek, wird am 22. Juni 2026 auf unserer virtuellen Industrial Technology-Konferenz präsentieren, gefolgt von einer Q&A-Session. Bitte registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/conference/industrial-technology Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag
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