Liegt in der Space Economy die nächste große Wachstumsstory - oder nur eine überhöhte Vision für Anleger? Rainer Zitelmann, Historiker, Investor und Bestsellerautor (zuletzt "Weltraumkapitalismus"), sieht im Gespräch mit dem Börsianer den Startpunkt eines tiefgreifenden Umbruchs. Der Zugang zum All werde durch Unternehmen wie SpaceX dramatisch günstiger - die Startkosten seien um rund 95 Prozent gefallen. Wie einst Eisenbahn oder Internet eröffne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer