Check: US-Indizes: SpaceX: Zeichnen? | Oracle: Angst steigt wieder | Kontron: Übernahme?

Der Countdown für den Börsengang von SpaceX läuft. Sollten Anleger noch versuchen, die Aktie zu zeichnen? Wir schauen auf die Eckdaten, die Möglichkeiten und die Aussichten des größten Börsengangs der Geschichte.Abverkauf wegen SpaceX? - Wo jetzt Chancen lauern? Der größte Börsengang der Geschichte steht in den Startlöchern und die Wall Street steht unter Druck. Besonders Technologie-Aktien standen Mittwoch auf der Verkaufsliste der Anleger. Beschaffen sich die Anleger Geld für das Musl-IPO? Die Aktie von Arm hat zum Beispiel rund 25 Prozent in den vergangenen fünf Handelstagen verloren. Wir haben die US-Indizes mal nach den Gewinnern und Verlierern durchforstet. Oracle liefert Rekorde, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran