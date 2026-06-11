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Markus Weingran
11.06.2026 15:27 Uhr
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Check: US-Indizes: SpaceX: Zeichnen? | Oracle: Angst steigt wieder | Kontron: Übernahme?

Der Countdown für den Börsengang von SpaceX läuft. Sollten Anleger noch versuchen, die Aktie zu zeichnen? Wir schauen auf die Eckdaten, die Möglichkeiten und die Aussichten des größten Börsengangs der Geschichte.Abverkauf wegen SpaceX? - Wo jetzt Chancen lauern? Der größte Börsengang der Geschichte steht in den Startlöchern und die Wall Street steht unter Druck. Besonders Technologie-Aktien standen Mittwoch auf der Verkaufsliste der Anleger. Beschaffen sich die Anleger Geld für das Musl-IPO? Die Aktie von Arm hat zum Beispiel rund 25 Prozent in den vergangenen fünf Handelstagen verloren. Wir haben die US-Indizes mal nach den Gewinnern und Verlierern durchforstet. Oracle liefert Rekorde, …

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© 2026 Markus Weingran
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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