Der finnische Flurförderzeug-Hersteller Kalmar und Elonroad, ein schwedisches Startup für Ladetechnologie, kommen mit ihrem Pilotprojekt "Electric Road" gut voran. Mit dem elektrischen Terminaltraktor Kalmar Ottawa T2 EV wird aktuell ein zweites Fahrzeug an dem konduktiven Ladesystem erprobt. Beide Partner haben wie berichtet im Kalmar-Innovationszentrum im schwedischen Ljungby eine "elektrifizierte Straße" mit 200 Metern Länge errichtet, in die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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