Die SAP-Aktie gerät erneut massiv unter Druck. Nach dem zuletzt bereits wenig überzeugenden Auftritt am Widerstandscluster per Analyse anhand des Wochencharts, bestätigt nun auch der Tageschart die klar angeschlagene Lage. Mit dem heutigen Kursverlust von rund -5% und dem Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie rückt das Risiko neuer Tiefs klar in den Vordergrund. Das sieht gar nicht gut aus In der vorangegangenen Analyse stand bereits die Schwäche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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